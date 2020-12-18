ИАЦ «Альпари»: На рынке не устали покупать

На рынке снова идут покупки. Сложно внятно объяснить, на чем именно базируется такой неуемный оптимизм: то ли на обещаниях российского президента в том, что скоро все заживут богато и счастливо, то ли в целом на отсутствии выраженного негатива. Будем считать, что истина где-то в промежутке.

Индекс МосБиржи вырос до 3284 пунктов и явно целится на 3300 пунктов, где может и закрепиться, раз биржевой энтузиазм столь высок. Индекс РТС вырос до 1418 пунктов и готов карабкаться в область 1425 пунктов, раз валютная конъюнктура позволяет.

Сегодня в фаворитах рыночного спроса находятся акции «Полюс Золота». Бумага растет ровно к верхней границе «боковика» 14000-15433 руб. Если акции ужасая закрепиться над 15455 руб., можно будет ожидать активизации покупок далее. Очень неплохо себя показывают и бумаги «Полиметалла», которые как раз сейчас и пробили верхнюю границу диапазона, вышли за пределы 1699 руб. и готовятся тестировать 1705 руб.

Понятно, откуда столько энтузиазма: золото бурно поднимается в цене на фоне падения курса доллара после очередного заседания Федеральной резервной системы США. Тройская унция торгуется по $1897 и может штурмовать $1900 — по меньшей мере, это было бы очень интересно.

Доллар США вечером в четверг снижается и балансирует отметке 72,95 руб. Он уже падал ниже и уходил к 72,85 руб., но рынок результативно выкупает такие заходы. Вероятный торговый диапазон по баксу на ближайшее время составляет 72,80-7350 руб. Евро стоит 89,38 руб. и может торговаться в диапазоне 89,20-90,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»