ПСБ: Обновили максимумы

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако не смог удержаться у новых исторических максимумов, несмотря на сохранение позитивного внешнего фона. Покупкам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил 0,7%, закрепившись выше 51 доллара за баррель. Также поддержку нашему рынку оказала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавили в пределах 1%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5%.

На таком фоне к 18.30 мск индекс МосБиржи прибавил 0,5%, поднявшись в район 3286 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Полиметалла и Газпрома, прибавившие более 3,5%. Хуже рынка торговались Русал и EN+, потерявшие 6,3% и 4,1% на росте рисков применения к компаниям санкций со стороны США. Отметим, что в ходе торгов индекс МосБиржи смог обновить исторические максимумы, в моменте поднявшись чуть выше 3318 пунктов. Однако российскому рынку не удалось удержать позиции выше 3300 пунктов. Ближе к вечеру активизировались продажи, что привело к компенсации большей части роста. На наш взгляд, в пятницу Индекс МосБиржи продолжит удерживать позиции в диапазоне 3250-3350 пунктов и, в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры, может вновь попытаться выйти в его верхнюю половину.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,6%, торгуясь чуть ниже 73 рублей, евро потерял символические 0,02%, удержав позиции в районе 89,4 рубля. Отметим, что рублю оказали поддержку как ситуация на рынке энергоносителей, так и подъем валют развивающихся стран. При этом пара доллар/рубль в ходе сессии отступала в моменте ниже 72,7 рубля, установив тем самым минимумы с начала августа. Однако ближе к концу сессии американской валюте удалось отыграть часть потерь и вернуться в район 73 рублей. Пока преждевременно говорить о том, что пара сможет закрепиться ниже данной отметки. В случае же если это произойдет возрастут риски дальнейшей негативной динамики доллара и отступления в район 70 рублей.