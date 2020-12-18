Продажи субординированных облигаций ВТБ среди физических лиц превысили 56 млрд рублей

ВТБ увеличил объем выпуска собственных субординированных облигаций с фиксированной ставкой до 70 млрд рублей в связи с ростом интереса среди VIP-клиентов банка.

Сейчас банк предлагает на рынке два типа субординированных облигаций: один с купонной доходностью 7,6%, что соответствует доходности 7,74%, второй — выпуск с плавающей ставкой +2,2% к ключевой ставке ЦБ, что является хорошей защитой от инфляции в случае, если ставка будет повышаться в течение периода до погашения бумаги. Размещение субординированных облигаций банка заканчивается 18 декабря.

«На фоне снижения ставок по депозитам и стартовавшего с 2021 г. тотального налога на доходы физических лиц субординированные облигации ВТБ стали очень привлекательным инструментом для физических лиц — квалифицированных инвесторов, компенсируя им выпадающий объем дохода, образовывающийся за счет снижения ставок Банком России и введенного НДФЛ. Уже сейчас „субордов“ продано на сумму более 70 млрд рублей, физическим лицам — на 56 млрд рублей, 65% из которых приходятся на клиентов Private Banking», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.