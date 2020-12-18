ПСБ: Конъюнктуру мировых рынков оцениваем как умеренно-негативную

Ожидаем, что рубль перейдет к ослаблению, в результате чего пара доллар/рубль сможет отыграть большую часть потерь предыдущего дня и подняться выше 73 рублей.



Российский рынок может начать торги с небольшой коррекции, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу МосБиржи удержаться в диапазоне 3250-3300 пунктов



Цены рублевых облигаций позитивно отреагировали на итоги заседания ФРС. Сегодня важным для локального рынка облигаций будет решение ЦБР по ставке



ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Акции РусАла (ПОКУПАТЬ) и En+ упали на Мосбирже на сообщениях Bloomberg о том, что Дерипаска продолжает влиять на РусАл - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: На этой новости акции РусАла на Московской бирже в моменте падали до 36,2 рубля (-9,5%), акции En+ Group - до 740 рублей (-5,4%). Подтверждение вмешательства бывшего акционера в управление компаний будет означать нарушение санкционного режима и потенциальное введение новых ограничений со стороны США. Сам же менеджмент отрицает влияние О. Дерипаски на принятие управленческих решений. В целом данная новость пока может оказать скорее краткосрочное негативное влияние на котировки РусАла.

Проект «Северный поток - 2» будет закончен, осталось около 165 км – Путин - (ПОЗИТИВНО). Газпром (ПОКУПАТЬ)

НАШЕ МНЕНИЕ: Акции Газпрома, которые демонстрируют восходящую динамику последние несколько дней, на новостях о возобновлении работ по укладке труб для финализации Северного потока-2 и подъема цен на газ, получили вчера дополнительный импульс. В итоге день завершили ростом бумаг более чем на 3% на МосБирже. Мы считаем, что эти два ключевых фактора (высокие цены на газ + достройка Северного потока-2) будут способствовать дальнейшему росту бумаг Газпрома. По нашим оценкам, акции обладают потенциалом для роста в 21%, целевой уровень 258 руб./акцию.