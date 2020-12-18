ПСБ:К концу недели мировые фондовые рынки пытаются сохранить оптимизм

Угроза введения ограничений в отдельных странах из-за Covid-19 по-прежнему остается высокой. В США регистрируются рекордные уровни смертности. Тем не менее ведущие американские индексы завершили вчерашние торги на новых исторических максимумах. Инвесторы продолжают надеяться на принятие Конгрессом США пакета стимулов. Рост первичных обращений за пособиями по безработице в США (885 тыс. обращений при 853 тыс. неделей ранее) заставляет республиканцев и демократов ускоренно искать компромисс, чтобы избежать резкого замедления восстановления экономики. Позитивным моментом стоит назвать рекомендацию вакцины Moderna от экспертов Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Следующим шагом должно стать одобрение от самого FDA. Заседание комитета по экстренному одобрению вакцины состоится сегодня. Наличие двух одобренных вакцин (Pfizer и Moderna) позволяет рассчитывать на улучшение ситуации с заболеваемостью в ближайшие месяцы.

Поводом для неопределенности остается Brexit. Как и неделей ранее Великобритания и Евросоюз далеки от компромисса. Премьер-министр Б. Джонсон вновь заявил о готовности выхода страны без сделки, если ЕС кардинально не изменит свою позицию по ряду вопросов. Курс евро по отношению к доллару на максимумах с апреля 2018г. - инвесторы все же надеются на согласование сделки в ближайшие дни.

Сегодня утром конъюнктуру мировых рынках мы оцениваем как умеренно-негативную. Азиатские площадках торгуются преимущественно в «красной зоне», небольшое снижение демонстрируют фьючерсы на американские индексы. Сегодня инвесторам также стоит учитывать фактор последнего дня для ребалансировки портфелей со стороны фондов из-за исключения китайских акций из индекса S&P 500 и Dow Jones, а также включения акций Tesla c 21 декабря, что может обусловить высоковолатильные торги и умеренную коррекцию ведущих индексов.

Вчера индекс МосБиржи (+0,4%) вновь обновил исторический максимум, но к концу дня растерял почти весь рост. Цены на золото вернулись в диапазон 1850-1900 долл./унция чему способствовали слабость доллара и заявления ФРС о сохранении стимулирующей политики. На этом фоне лидерами роста стали акции золотодобывающих компаний. Сегодня российский рынок начало торгов может начать с небольшой коррекции на фоне негативных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу МосБиржи удержаться в диапазоне 3250-3300 пунктов.