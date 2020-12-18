Комментарии

«Фридом Финанс»: В фокусе заседание Банка России

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Petropavlovsk (+3,87%). В аутсайдерах оказались бумаги RusAl (-4,53%). Пара USD/RUB из-за ослабления доллара на  Forex опустилась ниже 73,00.

Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы ожидаем, что ключевую ставку оставят на уровне 4,25%. Ослабление доллара к основным мировым валютам стимулирует рост цен на нефть и металлы, что способствует укреплению рубля. Инфляционные ожидания могут усилиться вслед за инфляцией, уровень которой на конец года способен подняться до 4,9-5,0%. Это основная причина, которая, на наш взгляд, препятствует смягчению денежно-кредитной политики. Риски игры на ослабление рубля при снижении ставки невысоки, поскольку оно основано на девальвации доллара. Увеличение объемов кредитования на внутреннем рынке ускорит снижение ставки. Регулятор опасается возникновения кредитных «пузырей», поэтому будет воздерживаться от этого шага при повышенном уровне инфляции и позитивной динамике ВВП. Снижение ставки на один шаг возможно в конце марта 2021-го. Мы не исключаем соответствующего заявления по итогам заседания ЦБ. Реакция рынка на это событие, на наш взгляд, будет нейтральной.

Ожидаем смешанную динамику. Лидерами роста на фоне подъема цены на нефть способны стать акции нефтегазового и банковского сектора. Пара USD/RUB проведет день в пределах 72,50-73,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3250-3300 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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