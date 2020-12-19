«Фридом Финанс»: S&P500 обойдется без резких движений

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. В фокусе внимания заседание FDA по вопросу разрешения на экстренное использование в США антиковидной вакцины от Moderna. Накануне экспертная группа FDA уже рекомендовала препарат к одобрению, поэтому итоговое решение явно будет положительным и 20 млн доз вакцины будут распределены до конца года. Тем временем в Штатах вновь фиксируются рекордные уровни заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусом.

Обсуждение законопроекта о мерах поддержки экономики продолжается. Главным препятствием на пути к компромиссу стало предложение республиканцев закрыть специальную программу «экстренного кредитования», которую реализует ФРС. Демократы считают, что этот инструмент может понадобиться в будущем. Полагаем, что конгрессмены вновь прибегнут к продлению временного финансирования правительства, чтобы завершить обсуждение пакета фискальных стимулов в начале следующей недели.

Сегодня власти США могут добавить в санкционный перечень 80 компаний, большинство из которых китайские. Администрация Трампа рассчитывает закрепить политический курс в отношении Пекина перед инаугурацией Джозефа Байдена в январе. Реакция инвесторов на эти новости ожидается сдержанной.

• Фондовые площадки АТР завершили сессию в минусе. Японский Nikkei потерял 0,16%, китайский CSI 300 снизился на 0,35%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,67%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 прибавляет 0,1%.

• Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,92%. Фьючерс на нефть Brent торгуется около $51,5. Золото дорожает до $1885.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3680-3730 пунктов.

Nike (NKE) в эту пятницу представит квартальные результаты. Консенсус предполагает рост выручки на 2,1% г/г, более чем до $10,5 млрд, при снижении прибыли на акцию на 12,4% г/г, до $0,61. Драйвером позитивной динамики доходов компании должен стать Китай, где ожидаются двузначные темпы увеличения продаж. В отношении результатов по Северной Америке и Европе прогнозы более пессимистичны. Из-за возможного ухудшения рентабельности не исключена коррекция в акциях NKE. Впрочем, долгосрочные перспективы компании остаются позитивными благодаря расширению ассортимента продукции и продолжению внедрения инновационных решений.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 64 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящей динамике. Вчерашнюю сессию он завершил выше предыдущего исторического максимума, преодолев долгосрочную трендовую линию. Индикатор RSI пока не достиг зоны перекупленности, поэтому небольшой потенциал роста сохраняется. Ключевая поддержка для индекса S&P 500 располагается на уровне 3645 пунктов.