ИАЦ «Альпари»: Рынок решил больше не рисковать

И все-таки она пришла - фиксация прибыли. Как только рынок понял, что ЦБ не намерен снижать ставку, как только инвесторы увидели, что населению никто просто так денег не раздаст, если только чисто символически - шансы на новый виток роста снизились моментально.

Индекс МосБиржи к вечеру пятницы торгуется около 3268 пунктов, за неделю рублевый индикатор снизился на 0,8%, хотя обновлял пик на уровне 3318 пунктов.

Индекс РТС завершает неделю на отметке 1400 пунктов, за пять торговых дней он упал на 1,45% - и тоже при условии, что внутри пятидневки установил очередные пики.

Что дальше? Следующая неделя будет весьма спокойной с точки зрения потока информации с Запада: там и католическое Рождество, и подведение итогов года вообще. Для индекса МосБиржи это означает вероятную консолидацию в пределах 3245-3285 пунктов, индекса РТС - поиск точки равновесия в пределах 1380-1415 пунктов.

Доллар США резко вырос, когда на площадке поняли, что инфляция будет подниматься – и с этим мало что можно сделать, - а Центробанк и так все устраивает. В результате «американец» торгуется около 73,53 руб. и способен провести ближайшее время в коридоре 73,35-73,85 руб. Евро едва не дотягивает до 90 руб., значит, добро пожаловать в проторгованный коридор 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»