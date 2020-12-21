ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - на какие четыре буквы ты поставил?

За прошлую неделю, с 14 по 18 декабря, российский фондовый рынок взял передышку в росте. Индекс МосБиржи за неделю незначительно снизился, на 0,03%, до 3273,75 пункта, а индекс РТС понизился на 0,7%, до 1402,50 пункта. Скорее всего, понижение прошло в рамках коррекции. Тем временем цена нефти Brent взлетела за неделю на 4,7%, поднявшись выше $52 за баррель, а золото подорожало на 2,2%. Лидировали акции биотехнологий, золотодобывающих компаний и отдельные «фишки» нефтегазового сектора, а в аутсайдерах оказались некоторые акции технологий, металлургии, ретейла.

На прошедшей неделе снова засияли четыре заветных для инвесторов в акции компаний малой капитализации буквы «ИСКЧ», так как акции «Института стволовых клеток человека» снова лидировали, подорожав на 10,3%, до 40,01 руб. за акцию. Причины роста, скорее всего, связаны с новостью о том, что «ИСКЧ» заключил инвестиционное соглашение с компанией-стартапом «Развитие БиоТехнологий», занимающейся разработкой вакцин от гриппа и ковида. Тема вакцины от коронавируса сейчас модная, и если у «ИСКЧ» и его партнёра планы по разработке этой вакцины осуществятся, то эта компания может стать российской Moderna, по крайней мере, для фондового рынка. Наша целевая цена по акциям «ИСКЧ» повышена с 40 до 43 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

А вот четыре латинских буквы, образующие название QIWI, инвесторам удачи опять не принесли. После обвала прошлой недели более чем на 20%, эти депозитарные расписки рухнули ещё на 9%, до 758 руб. за бумагу. Рынок опасается, что ЦБ РФ может отозвать лицензию у «Киви Банка», что фактически парализует деятельность группы. Мы не имеем целевой цены и рекомендации по распискам этой группы компаний.

Ожидаем, что на этой неделе индекс РТС может проторговаться в коридоре 1390-1440 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 3260-3310 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»