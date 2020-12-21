ПСБ: Новый штамм коронавируса приостановил напор спекулянтов

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



В пятницу февральский фьючерс на нефть Brent достиг пиков с конца февраля 2020 г. на оптимизме инвесторов. Но текущую неделю начинает со спада, реагируя на новости о новой мутации коронавируса в Великобритании и введение там жестких карантинов. Эта новость нивелировала согласование в Конгрессе долгожданного пакета экономических стимулов в США на 900 млрд долл. Охлаждению аппетита инвесторов к риску оказывает и пробуксовка с Brexit: есть вероятность, что до конца года работа по соглашению завершена не будет.



Сегодня на таком негативном внешнем фоне мы ждем, что цены на нефть Brent будут снижаться - к 50 долл./барр.