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ПСБ: Уменьшение вероятности смягчения ДКП в 2021 г. негативно отразится на ценах облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ: 

В пятницу ЦБР сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и ужесточил сигнал относительно возможности снижения ставки на ближайших заседаниях. Регулятор повысил прогноз по инфляции на декабрь этого года до 4,6-4,9%, а на I квартал следующего года – до 5%. Это существенно выше целевого ориентира в 4%. Эльвира Набиуллина отметила, что преобладание дезинфляционных факторов в 2021 г. выглядит уже не столь очевидным, как ранее. Давление на потребительские цены оказывает девальвация рубля и рост мировых цен на продовольствие. На этом фоне кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вверх на 3 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 5,83% годовых.

На этой неделе видим риск роста доходности 10-летних ОФЗ ближе к верхней границе диапазона 5,80 – 5,90% годовых. Давление на рынок будут оказывать ожидания роста инфляции в РФ, а также снижение склонности к риску на глобальных рынках из-за опасений мутации Covid-19 и снижения нефтяных цен. От более сильной просадки рынок могут поддержать ожидания принятия нового пакета бюджетных стимулов в США на 900 млрд долл.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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