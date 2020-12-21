«Фридом Финанс»: Инфляция тормозит восстановление

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Ашинского метзавода (+15,06%). В аутсайдерах оказались бумаги Детского мира (-4,93%). Пара USD/RUB демонстрировала повышенную волатильность, торговалась в диапазоне 72,9-73,9.

Банк России оставил без изменений ключевую ставку. Это решение соответствовало ожиданиям участников рынка. Пара USD/RUB заметно окрепла в пятницу, но рост наблюдался с утра, а после заседания рубль немного восстановился к доллару, после того как уступил ему почти «фигуру». Риторика регулятора не ужесточилась, но он отметил усиление неопределенности. Существует вероятность паузы в восстановлении экономики, на это накладывается и ускорение инфляции, которое вызвано повышением цен производителей и продавцов из-за роста их операционных и финансовых расходов. До конца года инфляция может вплотную подойти к отметке 5%. Причем, по мнению ЦБ, инфляционные ожидания не заякорены. Опасения разгона инфляции и замедления темпов восстановления экономики не означают высокой вероятности повышения ставки в первом квартале. Впрочем, если эти риски реализуются и курс USD/RUB поднимется выше 80, а объем ликвидности сократится, то ставка может быть повышена.

Ожидаем смешанную динамику. Лидерами роста могут стать акции нефтегазового и банковского сектора на фоне подъема цены на нефть. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Индекс Мосбиржи ориентировочно проведет день в пределах 3250-3300 пунктов.