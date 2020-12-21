ИАЦ «Альпари»: Рубль с открытия Мосбиржи ослабится до 74 руб. за доллар

В пятницу, 18 декабря, торги по рублевым парам закрылись ростом. Наибольшие потери рубль понес против доллара США на фоне его укрепления на глобальном валютном рынке. Пара доллар/рубль повысилась на 0,71%, до 73,34 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 89,82 руб., фунт/рубль — на 0,17%, до 99,00 руб.

Рубль подешевел к доллару и евро с самого начала торгов на Мосбирже. Под давлением он оказался из-за возобновления санкционной риторики против России в связи с кибератакой на американские правительственные учреждения. Доказательств нет, но страхи перед новыми санкциями появились. Президент Дональд Трамп заявил, что преждевременно обвинять Россию в кибератаке, так как за ней может стоять не Москва, а Пекин.

Пара доллар/рубль в начале дневной сессии повышалась до 73,89 руб. К закрытию вечерней сессии курс доллара снизился до 73,34 руб. на фоне роста цен на нефть до $52,45 за баррель. Нефть обновила максимум на новостях о вакцинах и достигнутом прогрессе в переговорах между республиканцами и демократами по пакету помощи от COVID - 19.

В понедельник, 21 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 3,10%, до $50,65. Это могла быть реакция на сообщения о том, что многие страны закрывают свои границы с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон ранее заявлял, что новый штамм может распространяться быстрее на 70%. Информация о новой мутации COVID-19 сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок в начале этой недели.

Другим фактором ослабления рубля могло стать резкое укрепление доллара. Сегодня с открытия рынка обвалился британский фунт. Он потерял больше 1%, так как Великобритания и Евросоюз не смогли к вечеру 20 декабря завершить переговоры по торговой сделке по Brexit. Переговорщики не уложились в срок, рекомендованный Европейским парламентом. Теперь Европарламент не сможет ратифицировать соглашение по упрощенной схеме до конца года, если оно и будет принято. Дальнейшее обсуждение вопроса продолжится в понедельник, 21 декабря.

С открытия Мосбиржи стоит ожидать повышения курса доллара до 74,06 руб. Если покупатели удержат цену на нефть выше $50 за баррель, то пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 72,65-74,20 руб. за доаллар. Для пары доллар/рубль уровень 74,50 является сильным сопротивлением.

Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,27%, закрывшись на отметке 3273,75 пункта, РТС опустился на 1,18%, до 1402,5 пункта. Лидерами роста стали акции «НОВАТЭКа» (+3,41%), «Распадская» (+3,96%), «Лента» (+2,81%), «Аэрофлот» (+1,41%) и «Полюса» (+0,84%). Лидерами падения сегодня были акции «РУСАЛа» (-4,19%), «Детский мир» (-5,15%), «Сбербанк» (ап -2,88%, ао -2,8%), «Эн+» (-2,73%) и «АЛРОСА» (-2,58%).

Учитывая утренний обвал цен на нефть и снижение фьючерса на S&P500 на 0,13%, можно предположить, что нисходящая коррекция на российском фондовом рынке продолжится. По индексу МосБиржи ожидается снижение до 3232 пунктов, по индексу РСТ – до 1375 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»