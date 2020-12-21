ПСБ: Российские активы окажутся под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Предстоящая неделя на мировых рынках пройдет под знаком низкой активности игроков. В связи с празднованием Католического рождества в четверг на западных площадках короткий торговый день, а в пятницу выходной. При этом в первой половине недели мы будем наблюдать постепенное снижение объемов торгов и волатильности на мировых рынках.



Из важных факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов, выделим ситуацию с принятием нового пакета помощи американской экономике. В рамках прошедших выходных были согласованы окончательные меры в рамках данного пакета и уже в понедельник обе палаты конгресса должны проголосовать по нему. Принятие данного пакета может оказать поддержку рисковым активам.



Также рынки продолжат следить за развитием ситуации с распространением коронавируса. Рост рисков дальнейшего ужесточения карантинных ограничений в различных странах может сдержать спрос на рисковые активы. Опасения инвесторов подогревает появление новой мутации коронавируса в Великобритании, которая, по заявлениям властей страны, на 70% более заразна. В связи с этим часть стран закрывает авиасообщение с Великобританией. При этом в Лондоне вводится наивысший уровень карантинных ограничений. Сложившаяся ситуация может нивелировать позитив от принятие нового пакета помощи американской экономике.



Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе выделим данные по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования в США.



Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. Разнонаправленную динамику демонстрируют азиатские площадки. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,2%. Сильное снижение демонстрирует рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,6%, отступив ниже 51 доллара. Существенное ослабевают валюты развивающихся стран.



Учитывая внешний фон, в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 3250 пунктов. В дальнейшем, на фоне слабой ситуации на рынке нефти и ухудшении отношения инвесторов к рисковым активам снижение нашего рынка может продолжиться, а индекс МосБиржи сделает еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 3200 пунктов. Отметим, что в сложившейся ситуации под существенным давлением могут оказаться бумаги нефтегазового сектора.



На валютной секции Московской биржи ожидаем ослабления национальной валюты в начале сессии. Давление со стороны ситуации на рынке энергоносителей и снижения валют развивающихся стран будет способствовать негативной динамике в рубле, в результате чего пара доллар/рубль на старте торгов поднимется в район 74 рублей. В ходе дня рубль продолжит ослабевать, что будет способствовать дальнейшему подъему доллар к верхней границе диапазона 73-75 рублей.