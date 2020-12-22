«Фридом Финанс»: Нефть понесла основной удар на фоне ухода инвесторов из риска

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

По фондовым рынкам сегодня прокатилась волна падений, вызванная новостями о новом, более заразном штамме COVID-19, обнаруженном в Британии. Индексы США открыли неделю падением около 1%. Европа как эпицентр новых карантинов теряет до 3% за день. Азиатские площадки еще утром закрылись разнонаправленно. Бумаги развивающихся стран попали по распродажу: индекс MSCI Emerging markets снизился почти на 2%.

Баррель нефти марки Brent просел с $51,9, где он был еще этим утром, до $49,2, демонстрируя в отдельные моменты снижение более чем на 5%. К вечеру эмоции немного утихли, однако нефть остается преимущественно в просадке, держась немногим выше $50. Игроки явно сохраняют задел для возвращения к недельным пикам. Во вторник можем увидеть отскок – если информация о новом штамме станет более нейтральной.

Российский РТС, открывшись на выше 1390 пунктов, в течение дня преимущественно торговался чуть выше 1320. Под конец сессии колебания происходят около отметки 1340, что все еще на 4,5% ниже закрытия пятницы. Столь серьезной просадки в течение одного дня рынок не видел уже много недель. Во вторник наиболее вероятным видится сценарий осторожного роста в нижнюю часть диапазона 1350-1400 пунктов. Судьбу ралли предопределят внешние рынки.

Индекс Мосбиржи теряет к концу сессии около 2,5%. Индикатор отступил ниже планки 3190 пунктов на уровни двухнедельной давности, или на 4% ниже своего абсолютного пика, достигнутого в минувший четверг. Это довольно умеренная коррекция, учитывая то, как сильно падает сегодня РТС. Более мягкое сползание рынка в рублевом выражении связано с ростом доллара к рублю. Во вторник ожидаем укрепления российской валюты и рынка акций в целом, что может вывести индекс Мосбиржи выше 3200 пунктов.

В числе растущих бумаг сегодня Аптечная сеть 36и6 (+3,3%), а также Qiwi (+2,2%) и Полюс (+1,3%). Игроки рынка рассматривают их сейчас как защиту от вирусных рисков и усиления карантинов. Помимо прочего Qiwi была перепродана в последние недели, побив мартовский рекорд снижения. Ее дальнейшее падение маловероятно. Бумага в ближайшие недели будет искать свое равновесие в диапазоне 790-830 рублей за штуку. Это дает потенциал роста до 9%.

В числе падающих акций сегодня все ключевые сектора рынка. Лидируют по темпам снижения: Русал (-5,5%), Роснефть (-4,6%), Аэрофлот (-4,6%). Сбербанк (-4,4%). Краткосрочно данная коррекция вряд ли будет иметь развитие. Во вторник мы ожидаем остановку перед выбором дальнейшего тренда. В любом случае нефтегазовая и металлургическая отрасли останутся под наибольшим давлением их всех бумаг.

Рубль сегодня продемонстрировал довольно резкий разворот в сторону падения. На фоне коррекции в нефти, а также роста политических рисков (в Белом доме заявили о том, что за недавно вскрывшимися кибератаками Sunburst стоит РФ) доллар подскочил с 73,3 на 75,8. Позже торги отошли ближе к диапазону 74,9-75,1, но и это составило +2,5% по отношению к пятнице. На следующей сессии ждем охлаждения рынка с уходом доллара в диапазон 74,5-75. Евро, который сегодня прибавил 1,4 рубля и поднимался в отдельные минуты до 91,85, во вторник может потерять порядка 60 копеек и отойти чуть ниже 91.