ИАЦ «Альпари»: Коррекция пришла на российский фондовый рынок сразу же, как только инвесторы получили на руки факты

И факты эти не порадовали: стимулирование американской экономики от Конгресса составит только $900 млрд, а надо бы $1-1,5 трлн для полного эффекта. Коронавирус приобрел штаммы, а этого никто не ждал, и на таком фоне французский и германский локдауны сейчас покажутся просто косметическим ремонтом по сравнению с тем, с чем придется столкнуться Великобритании. В общем, конец года пока не принес ожидавшегося счастья в виде вакцин, поэтому, с большой долей вероятности праздники придется в этом году встречать только в узком кругу семьи.

Индекс МосБиржи упал до 3183 пунктов и может отойти к 3165 пунктам, если настроения на площадках останутся такими же невпечатляющими. Корректироваться точно есть куда, и рынок забрался слишком высоко. Индекс РТС снизился к 1334 пунктам и может торговаться в коридоре 1320-1340 пунктов.

Среди дневных аутсайдеров обращают на себя внимание акции компаний нефтегазового и добывающего секторов — от «Роснефти» до «Газпрома», от Русала до «Мечела». Продажи активизировались, поскольку рынок вспомнил о собственных же сомнениях в том, что экономики не смогут быстро восстановиться, тогда и такое количество сырья им тоже не требуется.

Сегодня неплохо смотрятся бумаги «Полюс Золота» с приростом к пикам пяти недель, но ближе к вечеру энтузиазм угас, а акция стабилизировалась около 15559 руб. Если во вторник бумага сможет вернуться к 15565 руб., будем говорить о вероятной цели подъема до 15850 руб.

Доллар сегодня просто красавчик и передовик производства. Американская валюта очень быстро среагировала на смену новостного фона и выросла к вечеру до 75,07 руб. Краткосрочно доллар может двигаться в коридоре 74,75-76,00 руб., с более широкими рамками пока стоит быть осторожными, так как рынок тонкий и подвижный. Евро торгуется по 91,75 руб. и вполне устойчиво стоит в границах 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»