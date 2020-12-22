ПСБ: Негативные настроения продолжают преобладать на рынках

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Начало недели на мировых рынках проходит под знаком преобладания продаж.

Поводом к ухудшению настроений стала ситуация с распространением коронавируса. Появление новой мутации коронавируса в Великобритании, имеющего свойство более активного распространения, вызвало волну продаж на перегретых мировых рынках. При этом инвесторы опасаются снижения эффективности разработанных вакцин, что ставит под сомнение улучшение ситуации с пандемией в обозримом будущем, а значит и дальнейшее восстановление мировой экономики. На таком фоне инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли в рисковых активах, что привело к снижению мировых рынков. В результате основные европейские индексы понесли потери в пределах 3%.

Однако рынки в США, уже после закрытия торгов в Европе, смогли к концу понедельника отыграть большую часть потерь, снизившись в пределах 0,4%. Поводом выступило ожидание принятия конгрессом нового пакета помощи американской экономике объемом более 900 млрд долларов. Обе палаты конгресса утвердили его и теперь ожидается подписание президентом Трампом. Деньги от данного пакета должны начать поступать в американскую экономику уже на следующей неделе. Данный фактор смог частично нивелировать давление со стороны коронавируса.