ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль закрылась ниже 75 руб.

В понедельник, 21 декабря, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 1,98%, до 74,80 руб., евро/рубль – на 1,90%, до 91,53 руб., фунт/рубль – на 1,69%, до 100,67 руб.

Рубль подешевел с открытия торгов на Мосбирже на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и сильно подешевевшей нефти. Обвал основных валют, нефти и фондовых индексов вызвали новости из Великобритании. Из-за нового штамма коронавируса власти Великобритании решили с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры. При этом Борис Джонсон подчеркнул, что новый штамм коронавируса может оказаться опаснее, чем уже известный вирус.

К локдауну еще нужно добавить то, что Великобритания не смогла договориться с ЕС по Брекзиту. 20 декабря был крайний срок для соглашения, чтобы оно было принято Еврокомиссией до 1 января 2021 года. Тем не менее, переговоры продолжаются и ближе к закрытию дня фунт отыграл все потери у доллара. Цена на нефть марки Brent восстановилась с $49,18 до $51,05. Курс доллара США снизился с 75,80 руб. до 74,80 руб.

Великобритания заявила, что готова пойти на уступки. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал новое предложение ЕС по рыболовству. Предложение предполагает снижение квот объёма вылова для Великобритании почти на треть, если Евросоюз пойдёт на встречные уступки.

Во вторник, 22 декабря, на торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе. Лидерами по снижению являются новозеландский доллар и британский фунт. Рынок приходит в себя после вчерашних разнонаправленных движений.

Страхи инвесторов по поводу нового штамма коронавируса заставляют их уходить в защитные активы. Вы посмотрите сколько раз коронавирус мутировал с марта. Сколько статей про мутацию вируса. Страх понижает иммунную систему. Кому-то выгодно, чтобы больше болело людей. Если ты здоровый человек, перестань боятся и забудь о коронавирусе.

Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что на территории России существует около 100 штаммов коронавируса. А профессор Чарльз Чиу из Калифорнийского университета сказал: «Вирус мутирует настолько медленно, что штаммы очень похожи друг на друга». При медленной мутации разработанные вакцины должны воздействовать и на мутированные штаммы коронавируса.

Во вторник, 22 декабря, нефть Brent стоит $50,60 за баррель. За один доллар сегодня дают 74,78 руб., вчерашнее закрытие рынка на 74,80 руб. очень хорошее для продавцов доллара и рубля. Единственное, придется приложить усилия, чтобы вернуть курс к уровню 74,00 руб. за доллар. Дополнительное давление на рубль оказывает рост санкционных рисков. Штаты рассматривают новые санкции против России из-за кибератак на ряд федеральных ведомств страны. Если во вторник торги закроются около уровня 74 руб., то пара доллар/рубль возобновить нисходящее движение к уровню 72,60 руб. Поскольку евро и фунт вернулись на прежние уровни, то сильного ослабления рубля на данный момент не ожидается.

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за тревог по поводу новой мутации вируса COVID-19. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3186,38 пункта (-2,67%), индекс РТС — 1335,93 пункта (-4,75%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 6,2%.

На торгах в Азии фьючерс на S&P500 теряет 0,54% и торгуется по 3666,50 пункта. Тема с коронавирусом раздута, но инвесторы боятся страшилок и в спешке закрывают длинные позиции, чтобы не попасть под обвал, как в марте. По индексу МосБиржи ожидается снижение до 3125 пунктов, индексу РТС — до 1295 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»