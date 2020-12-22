ПСБ: Цены рублевых облигаций вчера снижались вместе с остальными ЕМ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 5,91% годовых (+8 б.п.), 3-летних – до 4,92% (+4 б.п.). Продажи рублевых облигаций проходили вместе с большинством локальных гособлигаций развивающихся стран (Индонезии, ЮАР, Бразилии, Турции) после новостей о мутации Covid-19. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, распространяется на 70% быстрее, чем обычный. Опасения новых и более длительных запретов на поездки ухудшают перспективы восстановления мировой экономики.

Сегодня снижение цен рублевых облигаций может продолжиться, однако уже меньшими темпами. В понедельник ночью сенат США одобрил пакет новых бюджетных стимулов и закон на этой неделе с высокой вероятностью подпишет Д.Трам, что может поднять оптимизм инвесторов.