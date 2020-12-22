«Фридом Финанс»: Коронавирус нанес ответный удар

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с сильной коррекции. Падение возглавили акции RusAl plc (-6,01%). Лидерами роста стали бумаги Полюса (+2,12%). Пара USD/RUB подскакивала до максимума с начала месяца на отметке 75,8.

Рынок продемонстрировал резкое снижение. Дневное падение индекса РТС стало максимальным с апреля. На локальном рынке не выходит значимых новостей и статистики, поэтому котировки следуют за динамикой внешних площадок. Их падение обусловлено новостью о распространении более агрессивной формы коронавируса в Великобритании и ужесточением карантина из-за этого в ряде стран Европы. Вместе с тем снижение не переросло в панику. В США к вечеру рынок частично вышел в зеленую зону, как это нередко бывает на плохих новостях в других частях света. Мы полагаем, что информация о начале вакцинации перевешивает негатив и мировые фондовые площадки получат поддержку от американского рынка.

Ожидаем смешанную динамику. Полагаем, что рынок отыграет часть падения. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3200-3250 пунктов.