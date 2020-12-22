ПСБ: Настроения на рынках на утро вторника негативные

Ситуация на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран окажут давление на рубль, что позволит паре доллар/рубль предпринять очередную попытку выхода вверх из диапазона 73-75 рублей

Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии российские акции могут попытаться удержать позиции у уровней вчерашнего закрытия, отыгрывая восстановление рынков в США

Новый штамм коронавируса напугал инвесторов. Цены рублевых облигаций вчера снижались вместе с остальными ЕМ. Сегодня продажи могут продолжиться

План Роснефти (ПОКУПАТЬ) на 2021-2022 гг. предусматривает 100%-е восполнение ресурсной базы - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В настоящее время компании нефтегазового сектора готовят обновленные планы на следующий год. В целом, это позитивный фактор, учитывая, например, планы Роснефти повысить операционную эффективность, восполнить на 100% ресурсную базу и т.д. Но в текущих условиях обвала цен на нефть реакции в бумагах нет. Тем не менее, с учетом просадки всего сектора есть хорошая возможность покупки на длительную перспективу подешевевших компаний.

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