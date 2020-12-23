«Фридом Финанс»: Внешний фон способствует развороту отечественных фондовых индексов вверх

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,2%, реагируя на продолжающуюся коррекцию нефти, несмотря на быстрое восстановление американского фондового рынка после падения накануне.

На фоне ослабления активности и уменьшения ликвидности торгов усилились риски, связанные с нерыночным регулированием спроса на ключевых торговых сегментах. Драйвером негативных ожиданий стала информация о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса, в связи с которым были максимально ужесточены карантинные ограничения и приостановлено авиасообщение с радом европейских государств.

Рынок опасается новых аналогичных информационных вбросов и реакции на них руководства развитых стран в виде очередного подавления экономической активности.

Тем не менее среднесрочные факторы, поддерживающие спрос вопреки вводимым регуляторами новым искусственным ограничения, остаются в силе. ФРС продолжает активно работать над преодолением угрозы дефляции и впервые после завершения активного цикла QE четко зафиксировала объем скупки ключевых активов баланса до окончания программы. В условиях значительной активизации прироста денежных агрегатов это сигнал повышения требуемой доходности вложений в среднесрочной перспективе.

Обращает на себя внимание решение Народного банка Китая сохранить неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам восьмого месяца подряд и заявленное руководством НБК сохранение в среднесрочном периоде политики направленной на поддержку экономического восстановления в 2021 году, без неожиданных изменений. Характерно, что новостей о значимых карантинных ограничениях из КНР и ряда других ведущих развивающихся стран, в отличие от схожей ситуации второго квартала, пока не поступает.

Рост мировых цен на уголь и сталь вывел в лидеры роста акции Мечела и ТМК. Мечелу удалось увеличить добычу антрацитов за 11 месяцев на 83%, до 1,8 млн тонн. Это дает основание для улучшения прогноза справедливой стоимости акции и рентабельности добывающего бизнеса компании в среднесрочном периоде.

Акции ВСМПО-Ависма в начале торгов рухнули на 6% на новости о включении компании в санкционный список Минторга США, однако быстро восстановили практически все утраченные позиции. Вероятно, инвесторы рассчитывают на поддержку интересов компании – монополиста со стороны крупнейших потребителей ее продукции, таких как Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rols Royce, Airbus, Pratt and Whitney. В то же время, налицо конфликт интересов американских регуляторов и бизнеса. Очередной раунд искусственного подавления спроса, вероятно, вызовет негативную реакцию производителей, стремящихся к восстановлению инвестиций и потребления для выхода из кризиса.

Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3130-3230 пунктов, диапазоны для USD/RUB и EUR/RUB: 74,00-75,90 и 90,30-92,80 соответственно.