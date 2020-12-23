«Фридом Финанс»: Инвесторы получили подарок на Рождество

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 21 декабря американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на 0,39%, до 3695 пунктов, NASDAQ потерял 0,10%, а Dow Jones прибавил 0,12%. Падение в начале сессии оказалось кратковременным, оптимизм в отношении фискальных стимулов возобладал. Отчасти положительный результат Dow Jones можно объяснить относительно более высокой долей сектора финансов, который стал лидером роста с результатом 1,24% на фоне выданного банкам разрешения на возобновление программ обратного выкупа акций.

JPMorgan (JPM: +3,7%) объявил о программе обратного выкупа акций на $30 млрд, аналогичная программа Morgan Stanley (MS: +5,7%) составит $10 млрд. Квартальные результаты Nike (NKE: +4,9%) оказались лучше ожиданий благодаря сильным международным продажам и онлайн-сегменту. По сообщениям СМИ, Apple (AAPL: +1,2%) работает над различными вариантами выхода на рынок электромобилей к 2024 году.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Вчерашний негатив, вызванный глобальной эпидемиологической ситуацией, оказался нивелирован достижением долгожданного компромисса между законодателями. Законодатели проголосовали за принятие пакета помощи американской экономике объемом $900 млрд. После подписания Дональдом Трампом он вступит в силу. Уже на следующей неделе американцам будут направлены чеки в размере $600 на члена семьи. Также важно отметить дополнительные выплаты к пособиям по безработице в объеме $300 в неделю и $325 млрд в качестве помощи бизнесу. По оценке Capital Economics, принятые меры ускорят рост ВВП примерно на 0,5% в 2021 году.

Полагаем, что в течение ближайших сессий оптимизм инвесторов, связанный со стимулами, будет полностью учтен в котировках и фокус внимания начнет смещаться на другие темы. Беспокойство вызывает ситуация в Великобритании, где строгий карантин вводят все больше регионов. Также ожидается закрытие всех школ, так как дети могут являться разносчиками нового, более заразного штамма коронавируса. Учитывая сохранение тяжелой ситуации с заболеваемостью в США, слабое социальное дистанцирование в период праздников и уже фактически одобренные меры поддержки, власти могут прибегнуть к ужесточению локальных карантинных мер, о чем уже высказывался мэр Нью-Йорка.

Азиатские фондовые площадки закрылись в минусе. Японский Nikkei потерял 1,04%, китайский CSI300 упал на 1,63%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,71%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 1,1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,94%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $50,0. Золото колеблется в области $1870.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет сессию в диапазоне 3670-3720 пунктов.

В этот вторник будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB за декабрь. Ожидается повышение показателя с 96,1 до 97,0, что будет сигнализировать об умеренном увеличении потребительского оптимизма. Фактор вакцинации, как и одобренные накануне фискальные меры поддержки экономики найдут отражение лишь в следующих релизах показателя, поэтому сегодняшняя публикация окажет ограниченное влияние на настроения инвесторов.

Сегодня результаты представит крупный автодилер вторичного рынка CarMax (KMX). По прогнозу, выручка компании повысится на 4,6%, до $5,01 млрд, при увеличении скорректированной EPS с $1,04 до $1,13. Консенсус-прогноз закладывает повышение сопоставимых продаж на 3,5%. Спрос на подержанные автомобили остается достаточно сильным, но темпы роста выручки CarMax более чем вдвое отстают от прошлогодних. Акции находятся в боковике, и мы не ожидаем сюрпризов от отчетности.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 65 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации. В ходе волатильной торговой сессии накануне был протестирован уровень поддержки в области 3640 пунктов. Ранее мы указывали, что в случае ухода котировок ниже этого уровня краткосрочные перспективы индекса широкого рынка ухудшатся. Тем не менее покупатели были достаточно активны, произошел резкий отскок от уровня поддержки, и сценарий бокового движения подтвердился. Впрочем, индикаторы RSI и MACD продолжают формирование «медвежьей» дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется.