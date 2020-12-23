ИАЦ «Альпари»: ПФР продолжит помогать россиянам дистанционно

Пенсии в России могут дистанционно оформлять весь 2021 год. Инициативу внедрили из-за пандемии, но поскольку угроза вируса сохраняется довольно выраженной, упрощенная система продолжит работу.

Звучит это несколько громоздко и в воображении даже не сопоставляется: где онлайн и где Пенсионная система, известная своей неповоротливостью. Однако все это работает, и довольно эффективно.

Россияне могут обратиться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или госуслуг, не приходя лично в отделение Пенсионного фонда. Согласно внутренними данным ПФР, примерно 70% обращений граждан сейчас приходится как раз на формат дистанционной работы. Онлайн можно запросить оформление страховой и накопительной частей пенсии, пособий по уходу различными категориями людей, подать заявку на получение материнского капитала. Ближе к концу года в функционал добавились и возможности устанавливать федеральную доплату к пенсиям и оформлять компенсации.

Учитывая, что услугами ПФР пользуется огромное количество россиян пожилого возраста, бума на онлайн-услуги тут ждать точно не стоит. Однако сам факт того, что ведомство сумело перейти на более современный формат работы, безусловно положителен.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»