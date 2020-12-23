«Фридом Финанс»: Позитивный тон рынку задают металлурги

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Рынки во вторник приходят в норму после резкого снижения накануне. Американские площадки открылись на нейтральной волне, Nasdaq пробует расти в первые минуты после старта основной сессии. Европа по большей части держится в плюсе. Немецкий DAX вырос в течение дня почти на 1%. Азиатская сессия, которая в понедельник не успела зацепить общего снижения и закрылась еще до обеда, сегодня в красной зоне, но снижение не превышает в среднем 2%. В индексе развивающихся стран MSCI Emerging markets даунтренд сохраняется, но выглядит вполне будничным – около 0,5% вниз.

Нефть в просадке второй день подряд. За минувшие двое суток Brent потерял около 4% своей стоимости. Это меньше, чем было в понедельник в отдельные часы торгов. Собственно к вечеру вторника цена зафиксировалась чуть выше $50, что говорит о желании игроков сохранить данный ключевой уровень, несмотря на сильную коррекцию. В среду можем увидеть осторожный рост в диапазон $50,5-51,5.

РТС решительно отыгрывает около трети вчерашнего снижения. К концу вторника вновь была взята планка 1350 пунктов, максимум дня еще выше – вблизи 1360 пунктов. Текущий уровень выглядит вполне равновесным. В среду мы не ожидаем большого роста. Рынок будет консолидироваться в нижней части 1350-1380 пунктов. Этот коридор может стать основным рабочим до конца недели, поскольку зарубежные площадки в преддверие Рождества уже постепенно переходят к режиму предвыходного дня, и больших смещений демонстрировать не будут. Вслед за ними упадет волатильность и в российских бумагах.

Рублевый индекс Мосбиржи еще более уверенно, чем валютный РТС, отыгрывает падение начала недели. Индикатор в плюсе на 1,5% и к концу дня фактически полностью отбил просадку предыдущей сессии. Торги идут выше 3240, а в моменте поднимались вплотную к 3250 пунктам, то есть выше максимумов предыдущего дня. В среду и четверг при отсутствии новых драйверов ожидаем фиксации рынка на достигнутых значениях.

Позитивный тон рынку сегодня задают металлургические компании: НЛМК (+3,5%), Мечел (+3,4%), ММК (+3,1%), Северсталь (+3,8%). Однако лидирует по динамике среди ликвидных акций сегодня Эн+, которая прибавляет 5,2% за сессию. Бумага корректируется после нескольких сильных падающих сессий, сохраняя при этом общий восходящий тренд. На горизонте ближайших недель может быть взята отметка 800 рублей, что на 9,5% выше текущей цены этой акции.

Против рубля продолжает играть негативный политический фон и новости вокруг кибератаки на американские IT-компании. Озвученные в Вашингтоне подозрения против России не позволили сегодня национальной валюте отыграть вверх вместе с остальным рынком. Данный фактор вряд ли станет долгоиграющим, поэтому разворот рубля в паре с долларом в любом случае произойдет. До конца недели USD/RUB в базовом сценарии сохраняет возможность вернуться в диапазон 74-74,5. Уже в среду может быть уход ниже 75. Евро, который большую часть дня пребывает на отметках выше 92, на следующей сессии может потерять до 60 копеек.