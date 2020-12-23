ИАЦ «Альпари»: Рынок снова изменил планы

Коррекция на российском рынке оказалась не глубокой - но, с другой стороны, всего неделя до конца самого странного года, мало ли, что еще может произойти или показаться. Индекс МосБиржи восстановился к 3239 пунктам и может консолидироваться в ближайшее время в диапазоне 3215-3250 пунктов. Индекс РТС торгуется возле 1353 пунктов и способен двигаться в пределах 1325-1365 пунктов.

Списки лидеров спроса и падения во вторник полностью поменялись участниками - в фаворитах сегодня оказались акции металлургов и сырьевых компаний, в аутсайдерах - бумаги «Полюс Золота» и «Аэрофлота».

Все, что так или иначе относится к добыче драгметалла, продолжает смотреться в высшей степени спорно хотя бы потому, что интерес к роскоши минимален. Акции «Аэрофлота» сегодня приостановили снижение, которое наметилось 4 декабря, но бумагу отчетливо тянет вниз, в область 66,50 руб. Да, пока в России штаммов коронавируса, похожих на британские, не обнаружено, - но это пока. Без пассажиропотока авиакомпании в норму не придут, это факт.

Рубль сложно оценивает новые решения США по санкциям. Так, американское Министерство торговли ввело экспортные ограничения против 45 отечественных компаний. В списке, помимо прочего, еще 58 фирм из Китая, а меры ограничения носят весьма выборочный характер и в текущем виде угрозы для РФ не представляют, но оптимизма тоже с собой не приносят.

Доллар США к вечеру вторника торгуется по 75,41 руб. и может закрепиться в рамках 75,20-75,75 руб., что неплохо. Евро стоит 92,06 руб. и способен торговаться в диапазоне 91,50-92,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»