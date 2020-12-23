ИАЦ «Альпари»: Рубль заразился от нового штамма коронавируса

Во вторник, 22 декабря, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,48%, до 75,91 руб., евро/рубль – на 0,76%, до 92,22 руб., фунт/рубль – на 0,59%, до 101,27 руб. Российская валюта за три дня подешевела на 4,23%. Давление на нее оказали санкционные риски, отрицательная динамика цен на нефть и общее укрепление доллара США.

Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США опубликовало правила, по которым с 23 декабря начнут применяться экспортные ограничения в отношении 45 российских организаций, признанных «конечными военными пользователями». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение США враждебным шагом по отношению к России.

Нефтяной рынок

Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,01%, до $49,79. Новый штамм коронавируса в Великобритании возродил опасения по поводу восстановления мировой экономики. Из-за локдаунов инвесторы пессимистично оценивают спрос на сырье в будущем году.

В преддверии рождественских праздников и падения нефтяных котировок у российской валюты во вторник не было абсолютно никаких шансов выбраться в плюс. В среду на торгах в Азии нефть продолжает торговаться в минусе. Баррель Brent стоит $49,33 (-0,94%). На валютном рынке за один доллар дают 75,80 руб. На фоне снижения цен на нефть давление на рубль сохранится.

Валютный рынок

Сейчас восходящее движение пары доллар/рубль схоже с октябрем, когда курс доллара вырос на 6%, до 80,95 руб. за шесть дней. После резких колебаний цена может также быстро вернуться обратно. Тому хороший пример падения курса доллара с 80,95 руб. до 75,75 руб. за три дня. Сопротивление находится на уровне 76,60 руб. Если оно не устоит, то резко возрастут риски укрепления доллара до 80 руб. к концу года.

Фондовый рынок

Рынок акций РФ отыграл частично потери, понесенные в понедельник. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3236,46 пункта (+1,57%), индекс РТС — 1351,43 пункта (+1,16%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 4,9%. Учитывая, что на торгах в Азии нефть торгуется в минусе, то перед рождественскими праздниками российский индексы останутся под давлением. По индексу РТС ожидается снижение до уровня 1300 пунктов, индекса Мосбиржи – до $3170 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»