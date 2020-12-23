ПСБ: Сегодня утром конъюнктуру мировых рынках мы оцениваем как умеренно-негативную

Учитывая последний полный день перед выходными и большой блок статистики по США, волатильность на мировых рынках будет высокой

Несмотря на снижение цен на нефть, ожидаем бокового движения национальной валюты по отношению к доллару и евро в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,9 рубля

Индекс МосБиржи начнет торги с коррекции, чему будет способствовать слабость нефтяных котировок, а также дивидендная отсечка в акциях Норникеля. В течения дня индекс МосБиржи может откатиться в район нижней границы диапазона 3200-3250 пунктов

В ближайшие дни ожидаем стабилизации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,85 – 5,95% годовых.

Правление Газпрома (ПОКУПАТЬ) считает возможным за 2020 г. выплатить 40% скорректированной прибыли - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем эту новость, которая говорит о том, что Газпром намерен следовать дивидендной политике, соответственно, на будущий год направить на выплату акционерам уже 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом отметим, что превышение долговой нагрузкой ковенанты в 2,5х по чистому долгу/EBITDA в расчет не берется. Это было одним из факторов риска уменьшения дивидендов за 2020 г. В целом, дивиденды за 2020 г. будут невысокими, учитывая тяжелую ситуацию в мире: по нашей оценке, порядка 8 руб./акцию, что дает доходность 3,8%. Также Газпром сообщил о том, что EBITDA в 2020 г. ожидается в размере 1,3 трлн руб. (ожидаемо), а в 2021 г. прогнозируется ее рост на 50% - т.е. до уровня 2018 г. Комментарии менеджмента Газпрома в целом довольно оптимистичны, а новость о том, что с 15 января может возобновиться достройка Северного-потока-2 в датских водах окажут дополнительную поддержку бумагам Газпрома. Мы рекомендуем акции к покупке с таргетом в 251 руб. (+21%).

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