ПСБ: В ближайшие дни ожидаем стабилизации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,85 – 5,95% годовых

Во вторник опасения инвесторов, вызванные новым штаммом коронавируса, ослабли. В локальных гособлигациях развивающихся стран отмечался выборочный спрос и прекращение активных продаж. Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вверх на 1-3 б.п. Сегодня ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней. Возможное принятие нового пакета бюджетных стимулов в США может поддержать спрос на активы развивающихся стран на этой неделе.

Минфин РФ на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры на аукционе в среду ограничился предложением инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52003 с погашением в июле 2030 г. на 10,1 млрд руб. В условиях роста инфляции линкеры пользуются спросом у инвесторов. На прошлой неделе Минфин разместил ОФЗ-ИН 52003 на максимальную в этом году сумму 46,9 млрд руб.

Корпоративные заемщики продолжают активно размещать новые выпуски облигаций. Сегодня сбор заявок инвесторов проведут Газпром нефть, Черкизово, Промомед, ИА Титан-3 (ипотечные облигации).

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик

ПАО «Промсвязьбанк»