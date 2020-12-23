ПСБ: Ждем нисходящего движения в нефти

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent предпринимали попытки удержаться выше 50 долл./барр., но импульс к росту заметно ослаб по сравнению с прошлой неделей. Укрепление курса доллара, а также невнятная статистика от Американского института нефти играли против нефти. Так, вопреки ожиданиям запасы сырой нефти выросли на 2,7 млн барр., запасы дистиллятов - на 1 млн барр., а запасы бензинов упали на 0,2 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, ждем схожих данных.

По нефти Brent сегодня ожидаем сохранения нисходящего движения и закрепления в диапазоне 48-49 долл./барр.