«Фридом Финанс»: В лидерах роста – Газпром

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 11:00 мск теряет 0,5% на фоне снижения нефтяных цен и разнонаправленной динамики на фондовых площадках США накануне.

Рынок позитивно отреагировал на новость о том, что Конгресс утвердил финансирование работы правительства до 30 сентября следующего года. В то же время краткосрочное влияние одобрения Конгрессом США второго антикризисного пакета мер объемом в $0,9 трлн я считаю неблагоприятным для фондового рынка. На мой взгляд, крупная программа финансовой помощи вызовет определенное циклическое ускорение наращивания активов ФРС. Существенное увеличение бюджетных расходов, ускорение долговой и денежной эмиссии будет способствовать стремлению регуляторов развитых стран поддержать сегмент низкодоходных активов и усилению спроса на «качество» на фондовом рынке.

На этом фоне широкий рынок отыгрывает негативную информацию в отношении локомотивов роста последних месяцев – Норникеля и Русала. «Силовые машины» подали иск к ГМК с требованием взыскать с компании более 2,8 млрд руб. Иск поступил 21 декабря, на данный момент он еще не принят к производству, его детали неизвестны.

Продолжают поступать позитивные новости в отношении Газпрома, движение акций которого во многом определяет общее направление на отечественном фондовом рынке. Зампредправления компании Фамиль Садыгов накануне заявил, что на выплату дивидендов по результатам 2020 года может быть направлено 40% чистой прибыли компании по МСФО, несмотря на превышение коэффициента чистый долг/EBITDA уровня в 2,5.

Несмотря на формирование фундаментальных драйверов снижения, технические факторы, ситуация с ликвидностью, а также повышение уровней требуемой доходности вложений создают предпосылки для возвращения отечественного рынка акций на положительную территорию. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3185-3280 пунктов, диапазон для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,10-76,65 и 90,50-93,55 соответственно.