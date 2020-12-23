«Фридом Финанс»: Равнение на макростатистику

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 22 декабря американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,21%, до 3687 пунктов, Dow Jones снизился на 0,67%, тогда как NASDAQ поднялся на 0,51%. Потребительская уверенность оказалась значительно хуже ожиданий. Технологический сектор стал лидером роста с результатом 0,86%, акции Apple выступили локомотивом, подорожав на 2,85%. Сектор коммуникаций выступил одним из аутсайдеров, потеряв 0,99%.

Peloton Interactive (PTON: +11,7%) покупает производителя тренажеров Precor за $420 млн для увеличения производственных мощностей.

Выручка и EPS CarMax (KMX: -8,1%) оказались лучше ожиданий, но рентабельность продаж снизилась, а спрос в конце квартала ослаб из-за фактора COVID-19.

Ретейлер спорттоваров Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH: +39,6%) будет поглощен ретейлером Great American Outdoors Group.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. В фокусе внимания неожиданное заявление Дональда Трампа о намерении изменить параметры пакета помощи экономике, за который вчера проголосовали конгрессмены. Действующий президент считает, что единоразовая выплата населению должна быть увеличена с $600 на человека до $2000. Считаем, что это предложение не найдет поддержки у республиканцев. Другие пункты программы стимулов также подверглись критике президента. Если Трамп не подпишет текущую версию законопроекта до 29 декабря, она не будет принята. Джозеф Байден также отметил, что необходимо расширить меры стимулирования и дополнительные денежные выплаты населению должны быть включены в следующий пакет помощи экономике. Скорее всего, Трамп все же подпишет законопроект в ближайшие дни, а дополнительные стимулы будут реализованы в следующем пакете.

Новые штаммы коронавируса продолжают вызывать обеспокоенность инвесторов, хотя эксперты-вирусологи полагают, что имеющиеся на сегодня вакцины эффективны и против мутировавшего COVID-19. Такого же мнения придерживаются представители AstraZeneca и BioNTech. Тем не менее полноценных исследований пока не проводилось, полной уверенности в этом вопросе нет. В целом новостной фон близок к нейтральному, но публикация блока макростатистики может сдвинуть баланс в ту или иную сторону.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei поднялся на 0,33%, китайский CSI300 вырос на 0,85%, гонконгский Hang Seng – на 0,86%. Европейские индексы в плюсе. EuroStoxx 50 прибавил 0,6%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,92%. Фьючерс на нефть Brent поднимается выше $50,0. Золото дорожает до $1870.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3660-3710 пунктов.

Сегодня выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается сохранение показателя на уровне предыдущей недели – 885 тыс. В случае если фактическое значение окажется выше 893 тыс., оно станет самым высоким с августа. Ситуация на рынке труда остается тяжелой. В настоящее время более 5,5 млн американцев получают пособие по безработице.

Также будет опубликован показатель расходов физических лиц за ноябрь. На фоне новых карантинных ограничений ожидается снижение потребления на 0,2% по отношению к октябрьским уровням, что станет первым отрицательным значением показателя с апреля. Месяцем ранее рост расходов составил 0,5%. Это важный показатель экономической активности, поэтому его отклонение от консенсус-прогноза повлияет на рыночные настроения. В декабре ожидается еще более глубокое снижение потребления.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 64 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса слабеет с началом массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации. Перед Рождеством и Новым годом волатильность будет угасать. Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка – 3640 пунктов, уровень сопротивления – 3720. В следующие несколько торговых сессий ожидаем боковик в этом диапазоне, если не появятся новые значимые драйверы. Индикаторы RSI и MACD продолжают формирование «медвежьей» дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется.