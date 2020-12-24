ИАЦ «Альпари»: На рынке все еще остаются неугомонные оптимисты

В среду вечером российский фондовый рынок слегка прибавляет на нейтральном внешнем фоне и стабилизации нефтяных котировок. «Тонкий» предновогодний рынок коварен - он может менять направление движения быстрее, чем инвестор успеет среагировать. Это надо иметь в виду.

На самом деле, сейчас именно то время, когда куда-то сдвигать рынок участники торгов и не намерены. Пора сделать паузу.

Индекс МосБиржи к вечеру топчется около 3249 пунктов и может торговаться в ближайшее время в пределах 3230-3250 пунктов. Индекс РТС подрос до 1363 пунктов и может дотянуться к 1370 пунктам, если валютная качка останется в силе.

Сегодня в числе биржевых лидеров спроса бумаги «Мечела», причем как «обычка», так и префы. Кроме курсовой качки, видимых причин для резкого роста волатильности здесь не заметно. Тем временем, обыкновенные акции успели в среду обновить пик с 19 августа и закрепиться выше 67,10 руб.

Акции «НорНикеля» могут снижаться и под давлением довольно безрадостных прогнозов по спросу на металлы далее, и ввиду корпоративной информации о закрытии плавильного цеха в поселке Никель. Бумага консолидируется около 23324 руб. и может попасть в «боковик» 23300-23550 руб.

Доллар США заметно снизился в среду вечером и торгуется по 75,07 руб., краткосрочно может оставаться в пределах 75,00-75,50 руб. Рынок излишне оптимистично, на мой взгляд, оценивает силу «россиянина», но, как это уже бывало неоднократно, избыточно доверчивые быстро отрезвляются суровой реальностью. Евро стоит 91,61 руб. и может провести ближайшее время в границах 91,50-92,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»