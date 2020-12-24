ВТБ Капитал получил престижные международные премии

По итогам 2020 года ВТБ Капитал стал лауреатом престижных международных премий Mergermarket Europe M&A Awards 2020 и Finance Monthly Global Awards 2020.

Mergermarket назвал ВТБ Капитал финансовым консультантом года в области сделок слияний и поглощений в России, признав работу инвестбанка лучшей в стране. Награда присуждается независимым экспертным жюри по результатам деятельности номинантов за год.

В ежегодной премии журнала Finance Monthly ВТБ Капитал победил в категории «Инвестиционно-банковский бизнес — Великобритания». Лауреатов выбирали как читатели издания, так и профессиональное жюри, которое оценивало не только финансовые показатели деятельности участников, но и отзывы клиентов, прогрессивный стиль управления, инновации в области продуктов и технологий.



Риккардо Орчел, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал: «Этот год войдёт в историю банковской отрасли как один из самых непростых. В условиях пандемии, когда закрывались границы, а режим самоизоляции ограничивал возможности очных встреч и консультаций, международная команда ВТБ Капитал продемонстрировала беспрецедентный профессионализм и адаптивность. Нашей основной задачей было не только сохранить наработанные деловые связи, стабилизировать работу подразделений и эффективно решать бизнес-задачи, но и создать максимально комфортный для клиентов формат взаимодействия. Сфера инвестиционно-банковского бизнеса сильно изменилась за последние 12 месяцев, и я уверен, что мы отлично справились со всеми вызовами. Именно поэтому признание со стороны экспертного сообщества для нас особенно ценно».