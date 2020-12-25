Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:
Снижение в ценах на нефть вчера было прервано новостями по Brexit. Так, буквально в последний момент Великобритания и ЕС согласовали текст соглашения по поводу будущих отношений после «развода». Тем не менее, по итогам недели впервые за почти 2 месяца нефть Brent показала снижение. Сегодня в Европе выходной в связи с Рождеством.
Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы дальнейшего роста нефти, полагая, что выше 51-52 долл./барр. она идти не будет, учитывая уязвимость спроса и риски заметного ухудшения ситуации с коронавирусом после рождественских и новогодних праздников. Оптимальным диапазоном на ближайшее время нам представляется 45-50 долл./барр. по Brent.
Комментарии
ПСБ: Соглашение по Brexit частично нивелировало снижение в нефти
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:
/ Сибирское Информационное Агентство /
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.