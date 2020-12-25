ПСБ: Большинство зарубежных фондовых площадок закрыто, торговая активность будет низкая
В рамках сегодняшней сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам
В отсутствие торговой активности на зарубежных площадках индекс МосБиржи на тонком рынке, скорее всего, покажет нейтральную динамику вблизи уровней закрытия четверга
В ближайшие дни ожидаем снижения торговой активности и стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней
Обсуждаемые администрацией Трампа новые санкции против Северного потока 2 способны осложнить его реализацию - (НЕГАТИВНО). Газпром (ПОКУПАТЬ).
НАШЕ МНЕНИЕ: На новостях об очередных возможных препятствиях реализации главного проекта акции Газпрома вчера находились под давлением. Тем не менее, мы в базовом сценарии полагаем, что проект будет реализован и ждем 15 января. На эту дату запланирована укладка труб в датских водах. Сухопутная часть проекта завершена, осталось проложить 160 км труб.
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