ПСБ: Большинство зарубежных фондовых площадок закрыто, торговая активность будет низкая

В рамках сегодняшней сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам



В отсутствие торговой активности на зарубежных площадках индекс МосБиржи на тонком рынке, скорее всего, покажет нейтральную динамику вблизи уровней закрытия четверга



В ближайшие дни ожидаем снижения торговой активности и стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней

Обсуждаемые администрацией Трампа новые санкции против Северного потока 2 способны осложнить его реализацию - (НЕГАТИВНО). Газпром (ПОКУПАТЬ).

НАШЕ МНЕНИЕ: На новостях об очередных возможных препятствиях реализации главного проекта акции Газпрома вчера находились под давлением. Тем не менее, мы в базовом сценарии полагаем, что проект будет реализован и ждем 15 января. На эту дату запланирована укладка труб в датских водах. Сухопутная часть проекта завершена, осталось проложить 160 км труб.