ИАЦ «Альпари»: Курс доллара вернулся под отметку 74 руб.

В четверг, 24 декабря, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 1,58%, до 73,89 руб., евро/рубль – на 1,52%, до 90,09 руб., фунт/рубль – на 1,24%, до 100,09 руб.

Валютный рынок

Торги на Мосбирже открылись падением по доллару и евро. В начале дневной сессии покупатели предприняли попытку вернуться к сопротивлению 76 руб. на фоне снижения нефтяных котировок. На уровне 75,46 руб. за доллар они встретили отпор со стороны продавцов. Попытка провалилась. Рубль усилил темпы роста к иностранным валютам в условиях «тонкого» рынка перед рождественскими праздниками в западных странах.

Позитив в рисковые активы привнесло сообщение о том, что Великобритания и Евросоюз завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Вечером премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и Евросоюз заключили соглашение об отношениях и свободной торговле после Brexit. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тоже подтвердила заключение сделки, отметив, что это позволит избежать прерывания ключевых связей между ЕС и Британией.

Дополнительную поддержку рубль получил от налогового периода и ЦБ Турции. На 25 декабря приходится пик налоговых платежей (НДС, НДПИ и акцизы). Центробанк Турции в четверг принял решение повысить ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов, до 17% с 15% годовых. Ключевая ставка находится на самом высоком уровне с августа 2019 года.

В пятницу, 25 декабря, мировые площадки закрыты по случаю католического Рождества. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение до 73,45 и возвращение к уровню 73,85. Из-за закрытия торгов по нефти и валютного рынка цена может простоять целый день на уровне 73,85 руб. за доллар США.

Фондовый рынок

На российском фондовом рынке индексы показали разнонаправленную динамику на фоне укрепления рубля. Индекс РТС вырос на 0,85%, до 1378,33 пункта, тогда как индекс МосБиржи снизился на 0,47%, до 3236,88 пункта.

Сегодня торговая активность на российском рынке будет низкой из-за выходного дня на западных площадках. Фьючерсы на нефть и американские индексы не торгуются. По индексу РТС ожидается снижение до 1360 пунктов, по индексу Мосбиржи – до 3215.

Нефтяной рынок

В пятницу, 25 декабря, мировые площадки закрыты по случаю католического Рождества. Торги по нефти возобновятся в понедельник, 28 декабря. Покупатели контролируют рынок и настроены двигаться к уровню $55 за баррель Brent.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»