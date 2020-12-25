ПСБ: Рубль перейдет в консолидацию

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



По итогам четверга доллар и евро упали по отношению к рублю чуть более чем на 1,5%. Кроме внешнего фона, национальную валюту поддержали налоговые выплаты, пик которых приходится на сегодня, что увеличило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Это позволило российской валюте отыграть существенную часть потерь предыдущих сессии, в результате чего пара доллар/рубль вернулась в диапазон 73-75 рубля.



В рамках сегодняшней сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Отсутствие торгов в Европе и США приведет к существенному снижению активности игроков. Они предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений до возвращения западных площадок с рождественских каникул, что будет способствовать понижению волатильности и объемов торгов. В результате, доллар сохранит позиции в середине диапазона 73-75 рублей.