ИАЦ «Альпари»: Конец года – не повод не покупать

Вечером в четверг настроения на российском фондовом рынке неоднородные. Инвесторы устали реагировать, но ввиду «тонкого» рынка это практически невозможно. Индекс МосБиржи торгуется по 3235 пунктов и может консолидироваться в диапазоне 3220-3250 пунктов, индекс РТС подрос до 1376 пунктов и способен закрепиться в коридоре 1350-1400 пунктов.

Сегодня все такой же взрыв оптимизма в акциях «Мечела». Обычные акции дорожают более чем на 16% после достаточно активного подъема накануне. Корпоративных новостей, способных объяснить происходящее, по-прежнему нет, и после октябрьских разговоров о вероятных предложениях о продаже дочерней структуры «Южуралникель» никаких обновлений тут не было. Очень может быть, что инвесторы покупают на каком-либо инсайте - тогда очень скоро мы об этом узнаем. Пока «потолка» у обыкновенной акции в росте и нет, ориентир составляет 80 руб.

Весь день нефть выглядела вполне стабильно, поэтому рост в акциях компаний сырьевого сектора - «Роснефти», например, - выглядел обоснованным. Неплохо смотрится Магнит», где набирает силу коррекционный отскок с целью на 5484 руб.

Список аутсайдеров довольно разношерстен, от акций «Яндекса» до бумаг «Россетей», давление на акции оказывает технический фактор.

Доллар США выглядит, откровенно говоря, слабо, и плохая новость. К вечеру бакс упал почти до 74 руб. Да, в России идет налоговый период, компании стараются быстро рассчитаться с обязательствами и прочим, но удар по слабой финансовой системе вот этим укрепившимся рублем мы ощутим несколько позднее. Краткосрочно, доллар может торговаться в пределах 73,90-75,00 руб., с покупками сейчас будет сложно - на внутренний рынок надежды нет, а внешние инвесторы уже ушли отмечать Рождество. Евро ненужных сюрпризов не преподносит и торгуется в коридоре 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»