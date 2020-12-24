«Фридом Финанс»: На рынках царит предрождественское затишье

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Индексы США преимущественно в боковом тренде. В Европе торговые площадки держатся разнонаправленно. Исключение – германский DAX, который прибавляет более 1% на фоне ожидания прорыва в сделке по Brexit. Азия без единого тренда: торги закрылись еще утром нейтрально. Слабо корректируется индекс MSCI Emerging Markets, показывая слабый спрос на бумаги развивающихся стран.

Нефть в течение дня торгуется в высоком коридоре $50,7-51,8. К концу дня баррель держится ровно в середине данного диапазона, найдя краткосрочное равновесие на ближайшие дни. До конца месяца и года не стоит ожидать фундаментальных сдвигов средней цены. Однако рынок тонкий, и волатильность в отдельные минуты и часы может быть повышенная.

РТС не теряет оптимизма и на внешнем нейтральном фоне отрастает третью сессию подряд. Основные колебания идут возле планки 1370 пунктов. Это все еще на 3% ниже декабрьских пиков, однако на 4% выше локального дна, на которое рынок уходил в начале недели из-за новостей о новом штамме COVID-19. Риски даунтренда сохраняются, но вряд ли успеют реализоваться до конца декабря. РТС будет держаться нейтрального тренда на ближайших сессиях.

Индекс Мосбиржи снижается вместе с долларом. Валютная переоценка ведет к снижению рублевой стоимости ключевых экспортеров. Теряя 0,5%, индекс Мосбиржи отступил в нижнюю часть диапазона 3230-3260 пунктов, что соответствует примерно середине недельного коридора. На сессии в пятницу ожидаем дальнейшей консолидации немногим выше 3200 пунктов.

Среди растущих бумаг своей динамикой сегодня откровенно выделяется Мечел (+17%). Бумаги дорожают на фоне слухов о подготовке к продаже дочернего предприятия Южуралникель. Оснований для столь драматичной реакции рынка мы не видим. Сумма сделки остается не известной, однако предприятие с оборотом менее 200 млн на фоне всей выручки Мечела в 300 млрд смотрится ничтожно малой, чтобы двигать котировки материнской структуры. Стоит ждать резкой коррекции в бумагах Мечела еще до конца года.

У рубля сегодня еще один удачный день. Он наращивает позиции в обеих основных валютных парах. Доллар с 75,1 откатился ниже 74,1. Евро с 91,5 ушел ниже 90,3. Пятничная сессия наверняка прервет этот импульс и остановит падение базовых валют. В связи с праздниками на западных площадках активность резидентов будет околонулевая, а отечественные игроки предпочтут зафиксировать прибыль и уйти на выходные в долларе и евро. Обе пары могут прибавить на конец недели порядка 70-90 копеек.