«Фридом Финанс»: Акции Мечела поддерживает ралли на рынке угля

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,1% на фоне неоднородной динамики фьючерсов на фондовые индикаторы США и консолидацию нефтяных котировок.

Рынок сырья поддержала новость о согласовании Великобританией и Евросоюзом условий Brexit. Это минимизирует риски недоступа инвесторов на лондонские биржи деривативов в среднесрочном периоде.

Позитивная реакция на отказ Дональда Трампа подписывать принятый конгрессменами законопроект о стимулирующих экономику мерах свидетельствует о неоднозначном отношении к этому документу участников рынка. Трамп полагает, что представленный ему пакет мер неэффективен, так как большая доля заложенных в него расходов не относится к поддержке экономики. Кроме того, глава Белого дома настаивает на необходимости усилить помощь населению и бизнесу. Отказ от фискальных стимулов уменьшает для высокодоходных инвестиций риски, связанные с активным наращиванием долга и денежной базы.

В аутсайдерах сегодня акции Детского мира. Причиной снижения котировок я считаю нерыночное регулирование государством цен на ключевые товары, которое ослабляет интерес инвесторов и к бумагам непродовольственного ретейла. Дополнительным негативным драйвером стала новость о сокращении Goldman Sachs доли в акциях Детского мира с 8,32% до 4,78%.

Лучше рынка выглядят акции Мечела, которые поддерживает ралли на рынке угля, не сразу отмеченное рынком. На фоне роста цены на уголь справедливая стоимость компании может быть повышена на 30-80% в зависимости от методики. При этом бумаги Мечела остаются высокорискованными с учетом отраслевой специфики и большой долговой нагрузки, составляющей 7,45х по соотношению NetDebt/EBITDA.

Несмотря на отсутствие торгов на ведущих европейских и американских площадках, я считаю шансы отечественного рынка на рост до конца текущей сессии предпочтительными. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3195-3275 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,95-75,35 и 89,25-91,70 соответственно.