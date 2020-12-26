ПСБ: События за неделю на рынке нефти

Нефть Brent снизилась по итогам недели, как мы и ожидали, полагая, что наблюдаемый в последние недели рост в основном носит спекулятивный характер. Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы дальнейшего роста нефти. Считаем, что выше 51-52 долл./барр. она идти не будет, учитывая уязвимость спроса и риски заметного ухудшения ситуации с коронавирусом после рождественских и новогодних праздников. Оптимальным диапазоном на ближайшее время нам представляется 45-50 долл./барр. по Brent.

Итоги недели на рынке драгоценных металлов

Цены на золото остаются в диапазоне 1850-1900 долл./унц. благодаря слабости доллара и разрешению ситуации с Brexit. В следующем году мы ожидаем сохранение высоких цен, что будет поддерживаться развитием инфляционных процессов на фоне масштабных фискальных и монетарных стимулов. Благодаря восстановлению деловой активности серебро будет выглядеть лучше золота.

Итоги недели на рынке промышленных металлов

По итогам недели цены на промышленные металлы синхронно снизились, поводом к чему послужили опасения ухудшения деловой активности из-за распространения нового штамма коронавируса. Также стоит отметить, что к продажам привела и «перегретость» рынка металлов, которые продемонстрировали сильную динамику в последний месяц. В следующем году мы позитивно смотрим на цены на медь и никель, «зеленая» повестка ведущих экономик должна увеличить спрос на металлы. Алюминий же выглядит дорогим, профицит на рынке может сохраниться.

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