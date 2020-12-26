«Фридом Финанс»: Диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник – 3220-3260 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня торгуется в отсутствии динамичного внешнего фона. Основные торговые площадки закрыты на выходные, США, Европа и часть Азии празднуют Рождество. Короткую неделю они завершили на растущей волне. Позитивно перед наступлением пятницы закрылась Америка: все три основных индекса (Dow, S&P 500 и Nasdaq) прибавили от 0,2% до 0,3%.

Европа ушла на выходные с приростом до 1,3% в связи с успешным завершением переговоров по Brexit – новость пришла незадолго до полуночи по лондонскому времени. Рано утром по Москве в плюсе закрылся Токио, а затем и Шанхай. Японские торги прошли нейтрально на фоне смешанной макростатистики за ноябрь и декабрь. Shanghai Composite в плюсе на 1%. Индекс MSCI Emerging markets, торгуемый в США, скорректировался на 0,4% к пятнице, но удержался на 3-летних пиках.

Торги нефтью не проходят сегодня ни в одной части света. Крупнейшая из работающих сегодня площадок – токийская – сессию по сырью не открывала вообще. В итоге сейчас нефть стоит столько же, сколько и сутки назад – около $51,4, всего на 2% ниже своих многомесячных пиков. Можно ожидать небольшой коррекции на торгах в понедельник. До конца года маловероятно, чтобы баррель закрепился за пределами диапазона $49,5-52,5.

В условиях низких объемов торгов российский РТС держится бокового сценария. Коридор колебаний внутри дня сегодня экстремально узкий: от 1377 пунктов до 1384. Столь малого смещения в индексе в обычные торговые дни не бывает. Однако текущее положение около 1380 может вызвать локальную коррекцию в понедельник. Технически рынок может отойти к 1360 пунктам. Если на основных площадках будет долгожданное «Ралли Санта-Клауса», то коррекция перенесется на январь и начнется с более высоких отметок.

Индекс Мосбиржи также держится нейтрально большую часть дня, но под вечер немного набрал в весе благодаря росту доллара по отношению к рублю. Равновесный уровень для понедельника лежит в диапазоне 3220-3260 пунктов. Сейчас рынок в середине этого коридора.

Рождественское ралли наблюдается в бумагах Северстали (+3,9%) и ММК (+2,6%). Обе дорожают четвертый день подряд и обе на своих новых исторических пиках. Металлурги завершают год притоком инвесторских денег на фоне растущего спроса на сталь со стороны Китая. Следующий год обещает быть уникальным в плане динамики для КНР – от 8 до 9% прироста ВВП. Стоит ожидать новых пиков в акциях металлургических компаний РФ как минимум до конца следующего квартала. Однако на следующей неделе ожидаем короткую коррекцию в пределах 5%.

Рубль, начавший этот день с укрепления против доллара и евро, под вечер по традиции перешел к пятничному снижению. В преддверие выходных базовые валюты прибавляют в пределах 0,5%. Ожидаем в понедельник преимущественно нейтральную динамику в диапазоне 73,9-74,4 по доллару и 89,9-90,6 по евро.