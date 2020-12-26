ИАЦ «Альпари»: Финальная пятница декабря прошла спокойно

В эту пятницу все оказалось вполне прогнозируемо для российского рынка акций, оказавшегося в изоляции: католические страны празднуют Рождество, новостей нет, расти не на чем, но и продавать, в общем-то, оснований не находилось. В результате торги последней пятницы этого странного года оказались смешанным и очень вялыми.

Индекс МосБиржи остановился около 3247 пунктов и в ближайшее время способен закрепиться в диапазоне 3230-3260 пунктов. За эту неделю рублевый индикатор изменился незначительно. Индекс РТС замер рядом с 1378 пунктам, вероятный торговый диапазон на ближайшие дни - 1360-1400 пунктов. За прошедшие пять торговых дней валютный бенчмарк снизился на 0,9%.

Сегодня в фаворитах спроса оставались металлурги - акции «Северстали» возглавили тот немногочисленный спрос, что еще оставался на площадке, не отставали бумаги ММК и НЛМК. Весь подъем рассчитан, естественно, на последующий спрос в промышленности, раз ожидания на 2021-й год сейчас модно создавать оптимистичными. Но может так сложиться, что спрос проявится не ранее II квартала, и спасет ли Китай далее всю мировую металлургическую отрасль - большой вопрос.

В акциях «Северстали» восходящий канал получил подтверждение после закрепления бумаги над 1350 руб., новый локальный максимум отметился на уровне 1378 руб. Цель подъема далее может находиться около 1400 руб., но критически важно прочно стоять выше 1380 руб.

Доллар США, немного испугавший утром снижением, к вечеру вернулся к своему нормальному движению и вырос до 74,21 руб. За неделю валюта в данном случае подорожала на 0,3%. В ближайшее время доллар способен оставаться в границах 73,50-74,50 руб., но его наиболее здоровые и комфортные рамки находятся значительно выше, около 77-78 руб.

Евро торгуется около 90,64 руб., сохраняя за собой рамки 90-92 руб., и выглядит в целом спокойно и взвешенно. За уходящую неделю курс евро снизился на 0,08% - чисто символически.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»