«Фридом Финанс»: Инвесторы не рассчитывают на ралли

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая активность была низкой. В первом эшелоне выросли бумаги Северстали (+2,62%). Лидерами снижения стали акции Детского Мира (-2,57%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 74.

Великобритания и Евросоюз заключили соглашение о торговле и сотрудничестве, на основе которого стороны будут сотрудничать после Brexit. Наличие соглашения снижает ключевые для рынка риски, связанные с перспективой доступа инвесторов на лондонские биржи деривативов в среднесрочном периоде. Однако позитивная реакция рынков была в пятницу ограничена падением активности торгов.

Акции Газпрома (-0,54) выглядели хуже рынка. Информационный фон вокруг компании улучшился, но, в последние дни риски для краткосрочной динамики бумаг компании вновь возросли. Президент Трамп наложил вето на оборонный бюджет, в котором прописаны санкции против Северного потока-2. Однако Сенат может отменить президентское вето. Голосование по этому вопросу в палате представителей состоится в понедельник.

Акции группы ПИК (+1,12) оказались в лидерах повышения. Рынок отыгрывает рост цен на жилье, составивший по данным рыночных источников к концу декабря 11% (г/г) против 1% ежегодно в среднем за предыдущие семь лет. Угрозы ужесточения регулирования оказывают на оценки справедливой стоимости торгуемых компаний сектора сравнительно слабое влияние. Если средний рыночный прогноз прироста выручки группы в 2020-2021 гг., составляющий относительно скромные 15-20%, не будет в полной мере реализован, это окажет ограниченное влияние на оценки. Ключевой драйвер стоимости компании – дивидендная доходность и статистика долгосрочных моделей.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,40-75,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3210- 3280 п.