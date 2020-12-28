ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю: «Мечел» добавил рынку угля

За прошлую неделю, с 21 по 25 декабря, российский фондовый рынок продолжил падать, усиливая темпы падения. Индекс МосБиржи за неделю понизился на 0,84%, до 3246,35 пункта, а индекс РТС упал на 1,7%, до 1378,36 пункта. Снижению котировок способствовало падение цен на сырьё и угроза новых санкций США. За неделю цена нефти Brent упала на 1,7%, а золото топталось на месте, к концу недели подешевев на 0,06%. В лидерах роста были акции угольной и сталелитейной промышленности, а в аутсайдерах — акции цветной металлургии и нефтегазового сектора.

Обыкновенные акции «Мечела» рекордно взлетели на 22,5%, до 78,1 руб. за акцию. Хотя причины столь мощного ралли не вполне понятны, но можно предположить, что рост акций компании мог быть связан с резким ростом цен на уголь и сталь. Вероятно, рынок надеется на то, что при высоких ценах на уголь компании будет проще справиться с огромной долговой нагрузкой. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Мечела» составляет 83 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Динамику хуже рынка продемонстрировали депозитарные расписки алюминиевой корпорации «Русал». За неделю бумаги снизились в цене на 4,8%, до 34,7 руб. за бумагу. Падение бумаг произошло, скорее всего, на сообщениях западных СМИ, что находящийся под санкциями российский миллиардер Олег Дерипаска, бывший владелец «Русала», продолжает оказывать существенное влияние на бизнес-группы «Русал», тем самым повышая угрозу введения новых санкций против неё. Наша целевая цена по бумагам «Русала» составляет 37 руб., рекомендация – «держать».

Мы считаем, что на этой короткой рабочей неделе, последней торговой неделе 2020 года, индекс РТС проведёт торги в коридоре 1370-1410 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 3260-3290 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»