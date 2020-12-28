«Фридом Финанс»: Рынок РФ - до конца торгов сохранится позитивная динамика

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,4%, следуя за ценами на нефть и котировками фьючерсов на фондовые индексы США.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал второй антикризисный пакет мер в размере $900 млрд заявив, что в понедельник палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению включенных в него прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

Инвесторы отреагировали на это позитивно, поскольку реализация второго антикризисного пакета при существенном увеличении прямых вливаний средств в экономику обеспечит драйвером роста требуемую доходность вложений, при этом среднесрочном периоде, несмотря на параллельный рост инвестиционных рисков, увеличится торговая активность. Если конгрессмены отклонят повышение пособий, реакция рынка может быть негативной, поскольку объем прямых макроэкономических стимулов ослабнет на фоне ожидаемого роста долга. В этой ситуации на первоначальном этапе таких мер формируется повышенный спрос на качество и снижаются показатели требуемой доходности.

Еще один фактор риска для связывается с назначенным на 4 января заседанием ОПЕК+, на котором будут обсуждаться квоты на добычу с февраля. Декабрьский прогноз дефицита в 2021 году, учитывающий существенное увеличение добычи в Ливии уменьшен до 2 млн баррелей в сутки. При дальнейшем повышении квот влияние на результаты майской сделки ОПЕК со стороны не зависящих от организации факторов усилится. Вместе с этим увеличится риск нового цикла активизации нерыночного санкционного давления на производителей. Это противоречит базовым трендам политики ОПЕК+ и будет препятствовать продолжению повышения квот. Неопределенность в данном вопросе способна в ближайшие дни вызвать продажи.

Хуже рынка из-за прохождения дивидендной отсечки выглядят сегодня акции НЛМК. Акции Энел Россия попали в число аутсайдеров из-за опасений рынка в отношении темпов реализации проектов компании в области альтернативной энергетики на новости о том, что совет рынка отказал Энел Россия в отсрочке штрафа за опоздание с запуском ветропарка в Азове.

В лидерах роста бумаги Ростелекома. Поддержку им оказала новость об интересе ВТБ к облачному бизнесу. ВТБ, по данным Ростелекома, готов вложить в этот проект 35 млрд руб. В результате банк получит в проекте 44,8%. Одним из условий сделки может стать проведение IPO облачного актива в течение трех лет.

Я прогнозирую продолжение позитивной динамики на отечественных фондовых площадках до конца текущих торгов. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3210-3280 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,40-75,05 и 89,55-91,50 соответственно. В то же время вновь постепенно усиливаются фундаментальные предпосылки для активизации продаж, поэтому неделя может завершиться в минусе.