«Фридом Финанс»: Экономика США получила долгожданный пакет стимулов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 24 декабря американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,35%, до 3690 пунктов, Dow Jones прибавил 0,23%, NASDAQ — 0,29%. Новостной фон накануне Рождества был слабо насыщенным. Перспективы фискальных стимулов продолжили оказывать поддержку. Технологический сектор выступил одним из лидеров роста с результатом 0,75%, тогда как энергетический сектор выглядел наиболее слабым и потерял 0,63%.

Государственное управление рыночного регулирования КНР заподозрило корпорацию Alibaba Group (BABA: -13,4%) в нарушении антимонопольного законодательства. Одновременно с этим Народный банк Китая требует реформировать бизнес финтех-подразделения Alibaba Ant Group.

FDA поставило на паузу клинические испытания антиковидной вакцины, разработанной Altimmune (ALT: -9,3%), и требует предоставить дополнительные данные.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В воскресенье, 27 декабря, президент Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики объемом $900 млрд. Он будет включать единоразовые выплаты американцам в объеме $600 на человека. Ранее президент настаивал на увеличении объема выплат до $2000. Голосование в Конгрессе по этому вопросу состоится сегодня. В случае одобрения данную меру включат в отдельный законопроект. Впрочем, маловероятно, что инициативу поддержат республиканцы. Одобрение пакета стимулов Трампом является позитивом для фондового рынка, но частично данные ожидания уже были заложены в котировки, и в краткосрочной перспективе новых стимулов не ожидается. Таким образом, реакция рынка на эти события будет весьма ограниченной, особенно учитывая пониженную волатильность и торговые объемы.

Внимание инвесторов с пакета стимулов будет постепенно переключаться на фронт борьбы с коронавирусом. По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, «самое худшее» еще впереди, так как праздники вызовут скачок заболеваемости COVID-19. Впрочем, больше всего инвесторов сейчас интересует скорость вакцинации населения, ведь если она не будет соответствовать первоначальным планам, это приведет к коррекции в циклических секторах.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе. Японский Nikkei поднялся на 0,74%, китайский CSI300 прибавил 0,44%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,27%. Европейские площадки в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,9%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,95%. Фьючерс на нефть Brent растет до $51,8. Золото держится выше $1880.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет сессию в диапазоне 3700-3725 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 55 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Перед Новым годом волатильность будет оставаться низкой. Ближайший уровень поддержки – 3675 пунктов, уровень сопротивления – 3725 пунктов. В следующие несколько торговых сессий ожидаем боковик в этом диапазоне, если не появятся новые значимые драйверы. Индикаторы RSI и MACD продолжают формирование «медвежьей» дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется.