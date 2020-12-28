ИАЦ «Альпари»: Отчаянные оптимисты продолжают покупать

Российский фондовый рынок в понедельник остается в плюсе. Самое время подводить итоги — уровни ликвидности на площадке низкие, еще день и активность угаснет до минимальных значений.

Индекс МосБиржи к вечеру поднялся до отметки 3263 пунктов и может балансировать пока в пределах 3240-3265 пунктов. Способен ли рублевый индикатор забраться выше, в область 3270/3275 пунктов? Вполне возможно, но стоит понимать, что на «тонком» рынке вероятны и обратные колебания тоже.

Индекс РТС подтянулся к 1394 пунктам, новая цель роста находится на 1399 пунктах.

Сегодня в фаворитах спроса бумаги «Россетей», которые растут более чем на 4%. На самом деле, в акции ничего не происходит — идет закрепление в боковом диапазоне 1,6660-1,7395 руб. Как только бумага сможет закрепиться выше 1,7255 руб., будем говорить о возможности прорыва верхней границы коридора.

Под конец года очень достойно смотрятся акции «Магнита». Здесь вообще колоссальный простор для роста далее, нужно только его увидеть. Акция поднялась к локальному максимуму на уровне 5585 руб., и если сумеет встать над 5580 руб. по итогам дня, новой целью роста станет область 5650 руб.

В «красной» зоне прежние фавориты спроса, бумаги металлургических компаний — от «НЛМК», «Распадской» до ЭН+. Судя по всему, рынок тревожится насчет будущих объемов спроса на металл, раз новостной поток приносит информацию об агрессивных и подвижных штаммах коронавируса.

Доллар США сегодня снижался к 73,72 руб., рубль смотрится королем ситуации на фоне падающего на мировом рынке бакса и стабильной нефти. Краткосрочно американская валюта может колебаться в границах 73,50-75,00 руб., большой амплитуде удивляться не стоит, так как рынок «тонкий» и денег мало. Евро торгуется по 90,17 руб. и никаких сюрпризов не преподносит, сохраняясь строго в пределах 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»