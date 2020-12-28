«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи держится бокового сценария

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые сегодня получили новый импульс к росту после того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по пакету помощи для экономики и подписал документ, ранее одобренный обеими палатами Конгресса. Новость привела к подъему фьючерсов на индексы США на 1%, после открытия основной сессии рост продолжился. Европа сегодня частично не торгуется – в Британии выходной. На континенте до 1,5% прибавляют основные индикаторы Германии и Франции. В Азии тоже наблюдается преимущественно рост. Активы развивающихся стран отыгрывают пятничное падение, прибавляя 0,5% по индексу MSCI Emerging markets.

Нефть осторожно растет на фоне общего позитивного тренда. Дневной диапазон составил $50,6-52 за баррель. К концу дня часть прироста была потеряна. Торги идут в облегченном режиме: из основных для нефти площадок сегодня работает только Япония и США. Рабочий диапазон для Brent сохраняется. В масштабах последних двух недель мы наблюдаем боковой тренд. До конца рабочей недели, вероятнее всего, он сохранится. Во вторник возможно небольшое снижение в зону $50,5-51.

Российский РТС не смог игнорировать внешний позитив, несмотря на близость длинных выходных. Инвесторы подняли основной валютный индикатор почти на 1%. РТС приблизился к планке 1400 пунктов впервые за последние 10 дней. Если уровень будет взят, это может сигнализировать о том, что российский рынок примет участие в последнем новогоднем ралли «Санта-Клауса» (период с западного Рождества до первых чисел января). В базовом сценарии вторник принесет умеренное снижение в середину коридора 1350-1400 пунктов.

Индекс Мосбиржи находится в боковике в связи с падением базовых валют по отношению к рублю. Индикатор колеблется возле отметки 3240 пунктов и пока не спешит развивать успех. Во вторник может быть взят уровень 3250. Если рынок там закрепится, это добавит импульса к росту, который может продлиться вплоть до перерыва в январских выходных (ближайшие торги после Нового года пройдут 4 января).

В числе растущих бумаг сегодня Мечел (+4,3%) и Россети (+4%). В первой наблюдается отскок вверх после резкого снижения в минувшую пятницу. Мечел дорожал синхронно с производителями стали на фоне корпоративных слухов о продаже части активов. Текущая волатильность носит чисто спекулятивный характер. Россети дорожают на фоне новости о том, что дочерняя ФСК намерена продать часть непрофильных активов. Это позитивно с точки зрения выплаты дивидендов в следующем году. Потенциал краткосрочного роста в бумагах Россетей составляет еще около 2%.

На валютном рынке вновь преобладают продавцы, что нечасто можно увидеть перед большими праздниками. Доллар подошел близко к отметке 73,5,перебив минимумы предыдущей недели. Евро в моменте отступал к 89,8, что близко к минимальным уровням минувшей пятницы. К вечеру понедельника обе валюты вернулись тем позициям, на которых находились в четверг. Волатильность на рынке остается умеренной. Во вторник колебания могут составить 73,2-74,3 по доллару и 89,7-90,7 по евро.